Aposentada que gastou R$ 1,4 mil em ligações para o 'BBB' encontra Emilly

Emilly Araújo finalmente conheceu Luciane Santiago, a aposentada que gastou pelo menos R$ 1,4 mil em ligações de telefone para votar na estudante gaúcha que venceu o BBB 17.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, Luciane aparece emocionada por estar lado a lado com a campeã do reality show, por quem afirma nutrir grande afeto.

Em entrevista ao TV Fama, Luciane revelou que investiu grande parte do orçamento na vitória de Emilly - chegando, inclusive, a acumular dívidas - porque sua filha, que faleceu, é muito parecida com a estudante gaúcha. "Minha televisão ficou 80 dias ligada", disse Luciane, afirmando que investiu "por amor". "Com a perda da minha filha, você (Emmily) me fez viver novamente e me trouxe uma segunda vida", afirmou a aposentada.

