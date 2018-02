Após um mês e 6 dias, termina relacionamento entre Emilly e Jota Amâncio

"É uma escolha difícil, mas necessária. Por fim, agradeço todos os dias por estar aqui, por tudo que conquistei e tudo que ainda vou conquistar! Tô de volta Brasil, tô de volta meu Rio Grande do Sul", concluiu Emilly - Foto: Capricho

Pouco mais de um mês depois de assumirem o relacionamento, parece que o namoro entre a vencedora do BBB17 Emilly Araújo e Jota Amâncio, assessor e um dos "parças" de Neymar, chegou ao fim. Ele deletou todas as fotos com a ex no Instagram enquanto ela fez um post reflexivo na sua conta.

"Essa viagem de volta pra casa foi bem tranquila. Diferentemente da maioria das vezes, eu não senti medo da turbulência e nem dor de saudade. Senti meu coração tranquilo?", escreveu a ex-BBB, que estava em Paris. "Durante a viagem vi dois filmes e três episódios de um desenho que eu adoro chamado Phineas e Ferb. Um dos personagens estava confuso sobre qual caminho seguir na vida, dizendo que até a escolha do sabor de sorvete poderia mudar tudo. Então comecei a refletir, qual caminho seguir?! E lembrei da orientação que recebi: permitir que Deus me guie para o caminho certo, clareza para saber qual caminho seguir", continuou.

"É uma escolha difícil, mas necessária. Por fim, agradeço todos os dias por estar aqui, por tudo que conquistei e tudo que ainda vou conquistar! Tô de volta Brasil, tô de volta meu Rio Grande do Sul", concluiu Emilly.

Os fãs do casal lamentaram o possível término do relacionamento e inundaram as redes sociais da ex-BBB com mensagens de apoio. Já os fãs de Jota Amâncio comemoram o fim do namoro, dizendo que a ex-BBB só estava com o assessor de Neymar por conta do dinheiro.