Após sete meses separados, César Tralli e Ticiane Pinheiro reatam namoro

A reaproximação começou no Dia das Mães, quando César Tralli presenteou a então ex-namorada Ticiane Pinheiro com um uma tela do artista Eduardo Kobra, intitulada O Beijo. Bastou uma semana para que eles anunciassem que estão juntos novamente.

Tralli, em seu Instagram, fez uma declaração apaixonada a Ticiane, dizendo que o amor verdadeiro venceu. Eles haviam terminado o namoro em outubro do ano passado, após dois anos e meio juntos.

"O amor venceu. Estou falando de amor verdadeiro. Pois é somente este amor que resiste ao tempo; que supera dificuldades; que evolui; que constrói; que prioriza o entendimento e a cumplicidade acima de tudo", diz uma parte da legenda de Tralli.

O casal está em Campos do Jordão, interior de São Paulo, para comemorar a retomada do relacionamento.

