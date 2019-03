Após polêmica, Marina Ruy Barbosa reflete sobre união entre mulheres

Marina Ruy Barbosa aproveitou o Dia Internacional da Mulher para fazer uma reflexão sobre a necessidade de as mulheres se unirem e não julgarem umas as outras. Recentemente, a atriz foi criticada por, supostamente, ter sido o motivo da separação do casal José Loreto e Débora Nascimento. Em rede social, ela negou os rumores e disse que se tratava de um assunto "infundado".

Nesta sexta-feira, 8, ela publicou uma foto antiga, de duas mulheres em marcha que seguram uma bandeira. Na faixa, está escrito "Women unite!", "Mulheres se unem", em português. Na legenda, ela falou sobre a importância de apoiar e não criticar outras mulheres.

"Precisamos juntas desconstruir essa rivalidade que criaram entre nós. Comece por você a mudança que quer ver em outra mulher", disse a atriz.

Marina ainda deu uma dica: "Não seja uma mulher opressora. Com certeza o falar é mais fácil do que o agir. Colocar em prática atitudes feministas diante de uma sociedade que todos os dias propaga a rivalidade e competitividade entre as mulheres não é fácil. Mas é um esforço diário, e olhar atento para todas as atitudes que temos".

"Antes de acusar, julgar, expor, procure saber, vá atrás da verdade, pois suas atitudes e comentários podem trazer um mal irreversível para outra mana", destacou.