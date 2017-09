Após polêmica, Maria Ribeiro pede desculpas ao vivo para Alex Escobar

Maria Ribeiro foi um dos convidados nesta quinta-feira, 7, do programa Encontro, participou de um debate sobre a opressão gerada pela busca do corpo ideal. No entanto durante a atração ao vivo, Fátima Bernardes chamou a atriz para outro assunto. "Agora, eu tenho que fazer aqui a intermediação de um contato. Maria chegue até aqui, por favor", disse a apresentadora enquanto conversava com Alex Escobar por um telão. "Alex, me desculpa", falou a atriz. O narrador esportivo começou a rir e emendou: "não tem nada que desculpar, fala sério".

A atriz contou que não é muito ligada em esporte e afirmou que seu filho acompanha o assunto. "Meu filho ficou três dias sem falar comigo porque eu perguntei quem era você. Mas, atualmente, você é uma das pessoas mais importantes da minha vida, eu stalkiei o seu Instagram. Eu conheço a sua família inteira, a sua boia da piscina. Eu sei tudo", disse Maria.

Em julho durante a transmissão do Pop Star em que Alex Escobar se apresentou, a atriz postou no Twitter: "quem é Alex Escobar? Desculpem a ignorância...". Muitos usuários da rede social reagiram em tom de crítica questionando "quem é Maria Ribeiro?". Na época, o próprio apresentador esportivo respondeu: "trabalho no esporte da Globo. Se puder ajudar em alguma coisa?".

