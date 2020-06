Após pedidos, Autocine tem reestréia marcada para este mês

O Autocine - (Foto: Divulgação)

Com a onda de cine drive-in voltando em Campo Grande, o mais famoso de todos não poderia ficar de fora: o Autocine da UFMS. Sucesso na década de 70 e 80, a Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande confirmou a volta do projeto no próximo dia 28, às 18h, com um filme infantil para reinaugurar a sessão.

A volta do Autocine é um projeto de ação com Sectur, com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e UFMS. Nessa nova empreitada, a programação do cinema deve conter filmes regionais e nacionais e o melhor: de forma gratuita. A previsão é que o local suporte até 70 carros em uma distância de 2,5 m entre cada veículo. O local chegou a ter estrutura para 128 carros, no entanto, durante a pandemia a quantidade de vagas é reduzida.

O Autocine da UFMS foi construído nos anos 70 no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mas que está desativado há 31 anos

O Autocine foi criado em 1972 e somente funcionava dentro da universidade, pois pertencia à Rede Pedutti, que escolhia os filmes e contratava os funcionários. Para o público ouvir os diálogos, na portaria o motorista recebia um alto-falante e conectava-os nos "chapéus", uma espécie de poste com fiação para saída de som. A parceria acabou em 1983 e, seis anos depois, em 1989 foi desativado.