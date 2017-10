Após levar tombo ao vivo, artista britânica faz piada sobre o caso

Uma personalidade da televisão britânica deu uma resposta brincalhona em suas redes sociais após sofrer uma queda ao vivo durante a apresentação de um prêmio para adolescentes organizado pela rede britânica BBC.

A inglesa Gemma Collins, de 36 anos, não percebeu que o piso do palco, de onde sairiam artistas para se apresentar, estava se abrindo e caiu feio. Ela, no entanto, se recuperou rapidamente e logo ficou em pé.

No Instagram, Collins tratou a queda com bom humor: ela publicou uma foto sua durante a apresentação com a frase "Você teve um acidente durante o trabalho?" e o símbolo da National Accident Helpline, companhia pública que concede serviços e aconselhamento legal a consumidores que tiveram acidentes com produtos.