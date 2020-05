Após 'fritura' nas redes sociais, Bolsonaro recebe Regina Duarte no Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta quarta-feira (20) no Palácio da Alvorada a secretária especial de Cultura, Regina Duarte. O encontro ocorre depois de o presidente compartilhar ontem nas redes sociais um vídeo em que o ator Mário Frias comenta sobre assumir o cargo atualmente ocupado por Regina.

O presidente se encontrou com o ator ainda ontem durante um almoço com empresários do mundo do futebol ocorrido no Planalto. O compromisso não estava previsto na agenda pública de Bolsonaro.

No vídeo publicado nesta terça-feira pelo presidente, que se trata de um trecho de uma entrevista de Frias para um programa da emissora CNN Brasil exibido no dia 6 de maio, o ator diz que torce por Regina Duarte, mas que está à disposição do presidente. "Para o Jair, o que ele precisar estou aqui", afirma o ator.

Na gravação, publicada com cortes, Mário Frias defende o presidente e diz que Bolsonaro é "preocupado com o povo" e "defende os Três Poderes". No mesmo dia da divulgação da entrevista de Frias, Bolsonaro havia tido uma reunião com Regina Duarte depois de se mostrar insatisfeito publicamente com a atuação da secretária. Nessa data, Regina levou sua equipe ao Planalto e apresentou projetos para Bolsonaro.