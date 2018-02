Após foto com Doria virar meme, Zeca Pagodinho posa sorridente com garis

Na segunda-feira, 12, Zeca Pagodinho participou do desfile da escola de samba Portela, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro - Foto: Diário do Grande ABC

O registro do encontro entre Zeca Pagodinho e João Doria durante os desfiles das escolas de samba de São Paulo no último sábado, 10, acabou virando meme. Os internautas chamavam a atenção para a expressão do sambista. Nesta terça-feira, 13, uma foto de Zeca voltou a ser alvo de comentários nas redes sociais. Ele publicou no Instagram uma imagem em que aparece com três garis na Marquês da Sapucaí, no Rio.

"Valeu Apoteose! Até 2019", escreveu na legenda o artista, que desta vez aparece sorrindo e segurando um copo de cerveja.

Nos comentários, os internautas destacam a humildade de Zeca e afirma que o respeitam por valorizar a profissão de gari.

Na segunda-feira, 12, Zeca Pagodinho participou do desfile da escola de samba Portela, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.