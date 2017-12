Após dizer que lutaria por pensão, ex de Marcelo Rezende muda de ideia

A ex-namorada do apresentador Marcelo Rezende, morto em setembro deste ano, voltou atrás na entrevista que deu ao programa Fofocalizando, do SBT, na última quinta-feira, 14, afirmando que iria brigar por seus direitos de pensão.

Em entrevista ao programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, nesta sexta-feira, 15, Luciana Lacerda afirmou à apresentadora Sônia Abrão que não foi isso que quis dizer, e que teria sido vítima de uma suposta edição do SBT.

"As pessoas entendem tudo pro lado do dinheiro. É impressionante isso. O que eu quis dizer ali é que hoje ninguém tem que calar minha voz. Eu tenho que falar. Não estou pleiteando nada. Inclusive hoje eu recebi mensagens dizendo que eu entrei com pedido de pensão. É um absurdo isso. Não sou eu, o pedido que tá lá não é meu, não entrei com nada. As pessoas estão só me jogando pedras, que eu quero dinheiro, que eu quero isso. Me dá o número do processo. Me diz aonde eu tô pleiteando isso, onde eu falei isso? Eu tô muito cansada. Já não aguento mais falar sobre isso. Tô muito magoada, muito triste", desabafou Luciana.

Na quinta-feira, 14, ela havia dito: "Ninguém sabe o que eu vivi com o Marcelo. Eu morei com o Marcelo e estava com ele em tempo integral. ... Hoje, eu estou pensando em mim, eu tenho uma filha e vou pensar em mim, eu vou brigar pelos meus direitos"

Hoje, porém, sua versão mudou: "Não vou brigar por nada. O processo que está tramitando não é no meu nome, que fique bem claro isso. É da ex-mulher do Marcelo, não tem nada a ver comigo. Não quero absolutamente nada do que não é meu. Eu fiz por dedicação à pessoa, por ele."