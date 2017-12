Após disco, Tribalistas confirmam turnê em 2018

Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown confirmaram em suas redes sociais que os Tribalistas farão turnê em 2018. As datas e os locais ainda não foram divulgados.

O fato é inédito para a trupe, já que, há 15 anos, quando lançaram o primeiro disco, decidiram não fazer shows do trabalho de estreia. Tribalistas emplacou uma série de hits como Velha Infância, Já Sei Namorar, Passe em Casa, entre outros. A única exceção que abriram foi no Grammy Latino de 2003, quando receberam indicações e se apresentaram no palco da premiação, em Miami.