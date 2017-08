Após deixar a Globo, Evaristo Costa brinca sobre seu 'novo emprego'

Evaristo Costa deixou o Jornal Hoje da TV Globo, mas continua muito presente nas redes sociais. Na última sexta-feira, dia 4, o apresentador brincou sobre seu novo "emprego". "Estamos aí, Barcelona", tuitou o jornalista, junto a uma imagem editada na qual aparece vestido com o uniforme do time na capa do jogo de console "Pro Evolution Soccer 2018".

Algumas horas antes, Evaristo havia compartilhado uma foto ao lado de Dony De Nuccio, que vai substituí-lo na apresentação do Jornal Hoje. "Você é um jovem inteligente, um profissional competente e no melhor jornal (minha opinião). Sucesso", disse Evaristo no post.

