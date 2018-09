Após 'Dança dos Famosos', Maria Joana vence reality do 'Mais Você'

A atriz Maria Joana foi a grande vencedora da 7ª edição do "Super Chef Celebridades", quadro do programa "Mais Você", de Ana Maria Braga, da TV Globo. No ano passado, ela já havia se sagrado campeã da "Dança dos Famosos", do "Domingão do Fustão".

Na final, ocorrida nesta segunda-feira, 17, Maria Joana superou os atores Rafael Zulu e Rainer Cadete e recebeu o prêmio de R$ 50 mil. Além do trio, participaram da disputa Daiane dos Santos, Raul Gazolla, Carla Diaz, Françoise Forton e Rafael Cortez.