Após cirurgia, mãe de MC Gui está na UTI

A mãe do funkeiro MC Gui passou por uma cirurgia e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luís, em São Paulo. Claudia Baronesa, que também é empresária do filho, está tendo uma recuperação "péssima", segundo o cantor. "Muita dor, falta de ar e problema nos pulmões."

MC Gui fez duas publicações sobre o estado de saúde da mãe. Na primeira, no dia 29, ele informou que Claudia está no hospital, mas não detalhou a razão da cirurgia. "Os médicos disseram que ela está bem, e irá fica internada por enquanto."

Na madrugada desta quinta, 30, o funkeiro comemorou a melhora de Claudia. A previsão é que a mãe siga para o quarto de observação ainda nesta semana. "É triste para um filho ver a mãe em uma cama de hospital, mas Deus tem sido bom e tem cuidado de você, minha rainha!"