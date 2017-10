Após cantar com Cee Lo Green, IZA lança clipe com Marcelo Falcão

Depois de cantar com o norte-americano Cee Lo Green no festival Rock in Rio, a carioca IZA apresenta uma nova parceria, Pesadão, com Marcelo Falcão, da banda O Rappa.

O clipe da música, que foi liberada nesta quinta-feira, 5, nos serviços digitais, foi gravado no Rio de Janeiro e tem visual bem pop, com bastante cor e coreografia.

A música mistura ritmos eletrônicos, dancehall e o rap. A letra fala de superação. "Quando o medo se apossou / Trazendo guerra sem sentido / A esperança aqui ficou", canta IZA.

Pesadão deve estar presente no álbum de estreia de IZA, ainda sem data de lançamento definida, mas que deve chegar até o fim do ano.

