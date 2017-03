Após 5 anos, Gretchen reencontra filho que morava nos Estados Unidos

A edição deste domingo, 19, do programa "Hora do Faro", da RecordTV, promoveu o reencontro entre Gretchen e o filho Gabriel - os dois estavam há cinco anos sem se ver. O jovem, de 19 anos, mudou-se para Orlando para realizar o sonho de morar nos Estados Unidos. Após terminar o ensino médio, hoje ele trabalha com faxina em restaurantes e sonha em ser cantor.

Conforme Gabriel contou ao programa, a ideia de ir para Orlando, em 2012, surgiu na adolescência, após uma viagem aos Estados Unidos na qual ele ficou encantado com o país. "Eu tinha 12 anos e vim com a família conhecer (Orlando). Gostei e queria voltar", contou. No entanto, "pela falta de documentação", o jovem de 19 anos não podia sair dos Estados Unidos, caso contrário seria impedido de regressar ao país. Já Gretchen, que hoje mora na França, justificou que teve o visto cancelado pelo consulado americano.

A produção da RecordTV foi até Orlando e fez uma surpresa a Gabriel. Ao repórter, ele contou que não imaginava que a vida nos Estados Unidos seria tão difícil e que sentia muita saudade da mãe. "Esse país, todo mundo fala que é um conto de fadas e que é tudo muito fácil, mas a realidade não é fácil para quem é imigrante", afirmou.

Nas imagens do programa, Gabriel aparece saindo de casa às 6h30 para trabalhar como faxineiro em um restaurante brasileiro. A saudade de Gretchen, disse o rapaz, fez ele comprar o perfume da mãe e colocar no travesseiro, para sentir a presença dela.

O reencontro com a mãe no programa ocorreu na forma de uma "pegadinha". Gretchen não sabia que iria rever o filho. Após o programa pregar uma peça na cantora com a ajuda da irmã Sula Miranda, Gretchen foi convidada para participar de um quadro de "Hora do Faro". A brincadeira consistia em entrar em uma cabine escura e apalpar objetos, até ser preciso descobrir quem era o "artista misterioso" - na verdade, era o filho, Gabriel.

Os dois choraram e se abraçaram no reencontro. No programa, Gabriel também encontrou a namorada virtual, com quem se relaciona há oito meses e nunca havia visto, e aproveitou para lançar a carreira musical.

