Após 4 anos, Cirque du Soleil volta ao Brasil com celebração da força feminina

Os canadenses do Cirque du Soleil chegam a São Paulo com um espetáculo inédito no Brasil. Depois de 'Corteo', em 2013, é a vez de Amaluna.

A estreia do trabalho foi em Montreal, em 2012. Desde então, ele já passou por 30 cidades de dez países - e foi visto por mais de 4 milhões de pessoas.

Nele, o grupo mantém sua fórmula consagrada - criar superproduções de forte apelo visual.

Curiosidades

- 46 artistas integram o trabalho. Somando com a equipe de produção, dá um total de 110 profissionais de 18 países;

- 90 caminhões são necessários para transportar cerca de 2 mil toneladas de equipamentos usados no show;

- 5 dias é o tempo que leva a montagem dessa estrutura. E, depois, são mais três dias para desfazer tudo.

SERVIÇO

ONDE: Parque Villa-Lobos (2.482 lugares).

ENDEREÇO: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, 2683- 6302.

QUANDO: Estreia 5ª (5). 3ª a 6ª, 21h (em datas esporádicas, sessões extras às 17h30); sáb., 17h30 e 21h; dom., 16h e 19h30. No dia 6/10, não haverá sessão. Até 17/12.

QUANTO: R$ 250/ R$ 450.

Inf.: bit.ly/spcirque

