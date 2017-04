Longe do SBT desde a sua saída para a Globo, em 2000, o apresentador Jô Soares visitou os estúdios da emissora novamente durante a gravação do Troféu Imprensa de 2017, nesta quinta-feira, 6. "Sim, lindos fãs, o querido Jô Soares está aqui para gravar o Troféu Imprensa!", publicou o perfil oficial da emissora no Twitter.

Jô posou para fotos ao lado de Celso Portiolli, da apresentadora Eliana e do jornalista Roberto Cabrini.

