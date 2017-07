Espetáculo apresenta pioneirismo e vanguarda de Lídia Baís

“Lídia Baís”, espetáculo teatral que apresenta a história de uma mulher que viveu à frente de seu tempo, estreia terça-feira (1º.8), às 19h30, no Sesc Morada dos Baís. A entrada é franca.

A peça é um resgate histórico de uma das pioneiras das artes plásticas de Mato Grosso do Sul. Conta com patrocínio do Fundo de Investimentos Culturais do Governo do Estado e prevê circulação por outras quatro cidades do Estado em 17 apresentações, sempre abertas ao público.

O espetáculo tem proposta cênica criada a partir de rodas de contação de histórias. É encenado pela atriz Tatiana De Conto e apresenta a mulher Lídia Baís, artista, musicista, espiritualista, mística, caritativa e feminista. A direção é de Thathy D. Meo.

Seus estudos e sua prática espiritualizada a fez produzir obras que refletem as opressões da mulher e as formas com que superou. Curiosa demais, viva demais, inquieta demais. Resistente, resiliente, Lídia não se acovardou ou se vitimou pelas oposições que sofreu.

Reservada, como uma estrategista, foi superando todas as barreiras encontradas pelo caminho que escolheu percorrer. Deixou um legado social, cultural, espiritual e caritativo em Campo Grande, e como ela mesma previu, entrou para a história.

Após as apresentações serão realizadas uma roda de conversa com a historiadora Fernanda Reis e Tatiana De Conto sobre as questões de gênero na vida e obra de Lídia Baís.

Marcio Breda – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

