'Aos Olhos de Ernesto' vai estrear no Japão

Aos Olhos de Ernesto integrou a mostra do ano passado. - ( Foto:Fábio Rebelo)

Uma atração muito especial no festival de pré-estreias online do Espaço Itaú Play - em parceria com a plataforma da Looke Eventos - é o longa da diretora gaúcha Ana Luiza Azevedo, Aos Olhos de Ernesto. Está disponível nos dias 20 e 21, no streaming, por 48 horas, a R$ 10. Aos Olhos de Ernesto integrou a mostra do ano passado. Fez sucesso de público e crítica. É ótimo.

A grande novidade é que, enquanto no Brasil está online, Aos Olhos de Ernesto foi definido como um dos filmes que chegarão às salas do Japão na reabertura de 18 de julho. Ana Luiza passou três dias só falando com jornalistas japoneses que viram seu filme. "As entrevistas foram muito interessantes, mas achei curioso que ninguém tenha feito nenhuma ligação com o filme de Naomi Kawase, Esplendor."

No filme da autora japonesa, o fotógrafo que está perdendo a visão se relaciona com a jovem que trabalha com audiodescrição de filmes para deficientes visuais. "No meu, o Ernesto é fotógrafo, mas a profissão não é determinante. A questão é o envelhecimento, a restrição à mobilidade e a necessidade do outro. Fiz dele um fotógrafo porque, no set de meu filme anterior, Antes Que o Mundo Acabe, o fotógrafo de still (Fábio Del Re) relatou o drama do pai, Luigi, fotógrafo que perdia a visão. As fotos na casa de Ernesto são todas dele, como homenagem."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.