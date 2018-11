Aos cinco meses de gravidez, Thaeme divulga sexo e nome do primeiro filho

Aos cinco meses de gravidez, a cantora Thaeme revelou o sexo e nome do seu primeiro filho. Na última segunda-feira, 26, ela lançou a música Pedacinho Meu, escrita em homenagem à filha que está a caminho. Nesta quarta-feira, 28, ela publicou o nome da bebê: "Prazer, titios! Meu nome é Liz!", escreveu na legenda da foto.

Thaeme comunicou a gravidez no último dia 17 com um post no Instagram: "Tem bebê 'Arco-Íris' a caminho! É o nome dado ao filho que vem após um outro filho virar anjo", relembrou a cantora. Em maio deste ano, ela chegou a anunciar que estava grávida do marido, o empresário Fábio Elias, mas sofreu um aborto no primeiro trimestre da gestação.