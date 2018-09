Aos 69, Richard Gere será pai novamente; mulher recebe bênção do Dalai Lama

Aos 69 anos de idade, o ator Richard Gere será pai novamente. A novidade foi contada por sua mulher, Alejandra Silva, 35, em seu Instagram, no último domingo, dia 16, em viagem à Holanda. "Momento muito especial... recebendo bênçãos para o tesouro que está por chegar... Não podia mencioná-lo antes de contar ao Dalai Lama", escreveu Alejandra.

Na imagem, ela mostra o líder religioso abençoando seu ventre ao lado de Gere. No passado, o ator já foi casado com a modelo Cindy Crawford e a atriz Carey Lowell, com quem tem um filho. Alejandra tem um filho de cinco anos de um relacionamento passado.