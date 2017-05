Aos 43 anos, Jamie Denbo é rejeitada para papel por ser 'velha demais'

A atriz Jamie Denbo usou seu Twitter para expor um caso de sexismo e restrição de idade em Hollywood. "Acabo de ser informada que aos 43 eu sou muito velha para interpretar a esposa de um homem de 57 anos", escreveu.

Conhecida pelo papel de Ginsberg em "Orange Is the New Black", a atriz ainda revelou que, no papel citado, seria mãe de uma menina de 18 anos. "Sou MUITO VELHA para ser mãe de uma menina de 18 anos", tuitou.

"A mulher de verdade do ator de 57 anos tem pelo menos 50. Mas esse idiota quer ser casado com uma mulher de 38 anos na TV". Apesar da revelação, Jamie não disse quem seria o ator em questão.

