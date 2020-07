Aos 100 anos, Orlando Drummond posta foto com a esposa na quarentena

Orlando e Glória - (Foto: Reprodução/ Diario do Nordeste)

Aos 100 anos de idade, o ator Orlando Drummond está em quarentena na sua casa devido à pandemia do novo coronavírus. Ele publicou na última sexta-feira, 10, uma foto junto com sua mulher, Glória, com quem é casado há 69 anos.

"Eu e minha Glória", comentou Drummond na legenda da publicação no Instagram. O casal tem dois filhos, cinco netos e três bisnetos. Três netos de Drummond seguiram a carreira do avô e também se tornaram dubladores.

Por fazer parte do grupo de risco para a covid-19 devido à idade, Drummond segue em isolamento, e em abril de 2020 publicou um vídeo com uma mensagem para as pessoas em meio à pandemia: "Bom dia família, vai passar". "Essa mensagem é para dar um pouquinho de esperança no coração de vocês. Se cuidem e fiquem em casa", comentou o ator.

Orlando Drummond é conhecido por sua participação no programa humorístico Escolinha do Professor Raimundo, em que interpretou o Seu Peru, e pela sua extensa carreira na área de dublagem, dando voz para personagens como Scooby Doo, Alf, de Alf: O ETeimoso e o vilão Vingador, de A Caverna do Dragão.

Clique aqui