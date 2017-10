Ao som de Gideão e Marina Peralta, prefeitura abre votação para escolha do prato típico de Campo Grande

IMG_9197

O sábado foi bastante animado na Plataforma Cultural, espaço da Esplanada Ferroviária de Campo Grande. Desde as 17 horas da tarde o público já aguardava pelos shows de Gideão Dias e Marina Peralta.

Enquanto os expositores apresentavam o artesanato regional, as tendas da gastronomia agradavam os paladares. Cerveja artesanal e hambúrguer foram os mais disputados.

“Encerramos 2017 com uma edição do Estação Cultura que agradou o gosto musical dos campo-grandenses. Para nós, enquanto organizadores, é uma imensa satisfação”, comenta a secretária municipal de Cultura e Turismo, Nilde Brun.

Michele Dupomt , de 27 anos, é uma das fãs da cantora revelação Marina Peralta e comenta que o espaço é familiar e pôde-se curtir a vontade. “Lá fora tem o espaço kids e aqui dentro tem o artesanato e ainda a música. Tem atração para todas as idades, sem contar que é um excelente lugar para tirar foto”.

Concurso Prato Típico

Arroz carreteiro, Sobá ou Espetinho? A disputa já começou e ontem mesmo a Sectur contabilizou mais de 100 votos para escolher qual comida é a ‘cara’ de Campo Grande.

Dois totens foram instalados na entrada na Plataforma Cultural e quem passava pelo local aproveitava para deixar sua opção.

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad, que prestigiou o evento na Plataforma Cultural na tarde de ontem, foi um dos primeiros a iniciar a votação.

“Vamos escolher democraticamente qual é o prato que representa a nossa cidade. Foi feito um estudo prévio com bastante responsabilidade, junto com especialistas, para chegarmos a essas três opções. Vamos participar e tornar oficial o sabor culinário da nossa gente”, conclamou o chefe do Executivo Municipal.

O público presente também fez questão de registrar seu voto. “Eu escolho o arroz carreteiro, pois tem toda uma história por detrás da comida”, revela a artesã Andrea Lacerda.

A votação começou ontem e só será encerrada em janeiro de 2018. É considerado apenas um voto por CPF válido. As escolhas podem ser feitas somente pela internet. Quer votar ?

Clique aqui (http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/concurso-prato-tipico-de-campo-grande/) e participe.