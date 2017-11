Ao retomar carreira, Kesha emociona com performance no EMAs 2017

Após lançar o terceiro álbum da carreira, e o primeiro desde que denunciou o produtor Dr. Luke por assédio sexual e emocional, a cantora americana Kesha está emocionando seus fãs. Neste domingo, 12, ela se apresentou no MTV EMAs Europe Music Awards) 2017 (EMA) onde cantou o single do álbum "Rainbow".

A performance chamou a atenção pela emoção empregada por Kesha e sua produção: cores do arco-íris (símbolo do álbum), roupa colorida e, principalmente, a expressão corporal e forma como se integra com os bailarinos. No Twitter, fãs comentaram o retorno da cantora e elogiaram sua performance.

O caso

Kesha denunciou seu então produtor Dr. Luke em 2014, quando acusou de assediá-la sexual e emocionalmente por mais de uma década. A cantora perdeu a causa no tribunal, mas chegou a receber apoio, inclusive financeiro, de personagens significativos como Taylor Swift. A cantora Pink também chegou a se manifestar. Em 2016, o advogado de Kesha informou que eles retiraram as acusações contra Luke, e o objetivo a partir de então seria a produção de novas músicas.