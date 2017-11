Anúncio de mulher solitária, publicado no 'Estado' em 1982, vira documentário

A GloboNews faz uma campanha a partir desta segunda-feira, 27, convocando o público para colaborar com o documentário de título provisório Mineira Solitária.

A produção, prevista para fevereiro/março de 2018, conta a história de uma mulher que, com cerca de 40 anos, se mudou para São Paulo e se sentia muito só. Para aplacar a solidão, publicou um anúncio intitulado 'Mineira Solitária' no jornal O Estado de S. Paulo, em 1982.

"A cidade me sufoca durante o dia e me isola à noite num pequeno apartamento de bairro. Não sei o que fazer, não tenho a quem recorrer, às vezes chego quase ao desespero", diz parte do texto original.

Ela recebeu 462 cartas de pessoas entre 16 e 70 anos com os mais variados perfis e propósitos. A ideia da campanha é descobrir pessoas que se corresponderam ou que conheçam quem tenha se correspondido com a mineira, hoje com 82 anos.

Aqueles que quiserem colaborar, devem enviar um vídeo para o aplicativo da GloboNews 'Na Rua', até o dia 19/12, onde poderão também deixar seu depoimento dizendo como teriam respondido ao anúncio se ele fosse feito nos dias de hoje.