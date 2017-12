Anúncio de meia-calça plus size com modelos magras choca internautas

Um anúncio de meia-calça plus size do aplicativo de compras Wish incomodou alguns internautas. Apesar de ser um produto para um público que usa tamanhos grandes, a propaganda mostrava modelos magras usando a meia, esticando-a até o nariz e dentro de apenas uma perna da peça.

De acordo com alguns usuários do Twitter, na realidade, a foto promovia uma meia-calça que não rasgava facilmente, por isso a pose da modelo. O aplicativo está sendo acusado de colocá-las fora de contexto no anúncio das meias plus size. "O problema é: o que fez o Wish acreditar que seria OK usar aquelas fotos para plus size? Este é todo o ponto. Mesmo que a foto não tenha sido feita especificamente para isso, o site usou com este propósito", disse uma internauta.