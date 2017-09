Anúncio de Luan Santana sobre heavy metal era campanha publicitária

Para felicidade dos fãs, Luan Santana não vai abandonar o sertanejo para se dedicar ao heavy metal. O anúncio do cantor feito na noite de segunda-feira, 25, era, na verdade, propaganda de uma marca de chocolate.

"Estava perdidão, mas agora vai voltar tudo ao normal, eu vou continuar fazendo a minha música romântica para vocês", diz o cantor no vídeo que revela a jogada de marketing. Na terça-feira, 26, a reportagem entrou em contato com a assessoria do cantor, que não se posicionou sobre a possível mudança de estilo.

Em junho passado, episódio semelhante ocorreu com Claudia Leitte, que disse que iria tirar o sobrenome para a nova turnê, passando a se apresentar apenas como Claudia. O anúncio fazia parte de uma campanha para intolerantes à lactose.

