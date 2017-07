Anne Hathaway pode ser protagonista de filme sobre a Barbie

Após perder Amy Schumer por conta de falta de disponibilidade da atriz, a Sony parece ter encontrado sua substituta para o papel principal no live-action de Barbie, que deve estrear em julho de 2018. De acordo com o The Hollywood Reporter, Anne Hathaway está sendo cotada para o papel.

Ainda segundo o site, a Sony está tentando convencer a diretora Alethea Jones para assumir a direção do filme. O estúdio disse que ainda está negociando com atores e ainda não há nenhuma definição.

Originalmente, a produção do live-action começaria no mês passado, mas, com a saída de Amy do papel, tudo mudou. A Sony, porém, garante que continua com a intenção de lançar o filme em 29 de junho de 2018, mesmo que não diga quando a produção vai começar.

O live-action da Barbie deve ter a mesma ideia de Splash - Uma Sereia em Minha Vida (1984) e Encantada (2007), em que a boneca vai ser expulsa da Barbieland por não ser 'perfeita' o suficiente, e vai encarar uma aventura no mundo real.

