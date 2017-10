Anna Wintour revela quem não chamaria mais para o baile do MET

Na quarta, 25, Anna Wintour foi a convidada do programa de TV norte-americano The Late Late Show, apresentado por James Corden. No quadro Spill Your Guts or Fill Your Guts, no qual os participantes têm que escolher entre comer coisas nojentas, como um ovo de mil anos ou testículos de boi, a editora-chefe revelou quem ela nunca mais convidaria para o disputado baile beneficente do Metropolitan Museum Of Arts, do qual é organizadora.

"Donald Trump", respondeu a editora-chefe da Vogue América, sem pestanejar. Na mesma entrevista, ela ainda falou sobre os boatos de que havia namorado o cantor Bob Marley: "Notícias falsas. Na verdade, eu nunca o conheci", disse.

Quando Corden pediu para ela ranquear os estilistas Tom Ford, Marc Jacobs e Ralph Lauren, ela preferiu dar uma mordida em um pedaço de pizza envolto em bacon.