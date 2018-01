Aniversário de SP será comemorado com 25 horas de programação cultural

Segundo o prefeito, ônibus vão funcionar durante a madrugada para o transporte das pessoas que forem conferir os shows - Foto: Jornal do Brasil

Os 464 anos da cidade de São Paulo serão celebrados no dia 25 de janeiro com uma grande festa no Vale do Anhangabaú e em diversos pontos da cidade. Chamada de A Festa da Cidade, a programação terá início às 11h do dia 25 e se estenderá até às 12h dia seguinte. Serão 25 horas de programação e a expectativa do prefeito João Doria é que mais de 2 milhões de pessoas aproveitem o evento.

“Serão 25 horas de atividades, de festa e de entretenimento para a população da cidade. E quero ressaltar que toda a programação está sendo feita com apoio do setor privado. Não haverá desembolso por parte da prefeitura da cidade de São Paulo”, disse o prefeito. Os patrocinadores da festa, informou Doria, são o Centro Cultural Banco do Brasil e a AES Eletropaulo.

Segundo o secretário municipal de Cultura, André Sturm, a estimativa é que a Festa da Cidade custe em torno de R$ 1,8 milhão. Só o show da cantora Anitta ficará em torno de R$ 245 mil.

A abertura do evento ficará a cargo da cantora sertaneja Paula Fernandes. Às 15h, Letrux, Tulipa Ruiz, Raquel Vírgina e Thiago França fazem um tributo para a cantora Rita Lee. O artista David Bowie também será homenageado com um tributo a partir das 18h. O grupo BaianaSystem com a cantora Karol Conka se apresentam em seguida. O show da cantora Anitta está marcado para as 23h15. Na sequência, sobem ao palco a Banda Uó, Jaloo e Glória Groove. A cantora Gilmelândia fecha os shows no Vale do Anhangabaú às 4h da manhã.

“Como o aniversário é dia 25, serão 25 horas de programação. Buscamos organizar uma programação que pudesse agradar A todos os públicos e que pudesse também ser espalhada pela cidade”, disse o secretário.

Além dos shows, haverá também no Anhangabaú espetáculos de mágica, objetos infláveis lúdicos, palco de karaokê, entre outros.

Outras atrações

Já no Theatro Municipal haverá apresentação da Orquestra Sinfônica, regida por Roberto Minczuk, às 14h do dia 25. Às 19h, apresenta-se o Balé da Cidade a na sexta-feira, às 12h, a Orquestra Experimental de Repertório apresenta diversas óperas.

Na Biblioteca Mário de Andrade haverá apresentações musicais e atividades literárias. Às 11h, haverá show de Cida Moreira e Roberto Camargo e, às 16h, é a vez da atriz Rosi Campos conduzir uma leitura encenada. Na Praça da República, haverá uma programação voltada ao hip hop.

Também haverá eventos em diversos outros pontos da cidade como no Centro Cultural Cidade Tiradentes, no Centro Cultural da Juventude, no Centro Cultural do Grajaú, no Centro Cultural Tendal da Lapa e nos teatros Décio de Almeida Prado, Paulo Eiró e Cacilda Becker. Nestes locais vão se apresentar o rapper Gog e o cantor Rael, entre outros. Também haverá espetáculo circenses e peças de teatro. A programação nos centros culturais e teatros acontecem a partir das 10h do dia 25. A programação completa está disponível no site da prefeitura.

Transporte

Segundo o prefeito, ônibus vão funcionar durante a madrugada para o transporte das pessoas que forem conferir os shows. A prefeitura tenta também negociar com o Metrô para que ele funcione de forma ininterrupta na madrugada do dia 25 para o dia 26 de janeiro.