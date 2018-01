Aniversário de 464 anos de São Paulo tem programação multicultural

A população paulistana vai aproveitar o aniversário de 464 anos da cidade de São Paulo nesta quinta-feira (25) com muita festa - Foto: Alexandra Loras

A população paulistana vai aproveitar o aniversário de 464 anos da cidade de São Paulo nesta quinta-feira (25) com muita festa: haverá teatro, circo, exposições e música para os diversos gêneros, do pop ao sertanejo. A Festa da Cidade, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, acontecerá no Vale do Anhangabaú a partir das 11h, se estendendo até o meio-dia da sexta-feira (26) com apresentações gratuitas.

A abertura da festa, ao meio-dia, fica por conta da cantora sertaneja Paula Fernandes. A partir das 15h, Letrux, Tulipa Ruiz, Raquel Virgínia e Thiago França fazem um tributo à cantora Rita Lee, considerada ícone do rock brasileiro e também a “mais completa tradução” de São Paulo, conforme Caetano Veloso escreve na letra de Sampa.

A carioca Anitta, que lançou recentemente o hit Vai malandra, se apresenta às 23h15. Na sequência, se apresentam a Banda Uó, Jaloo e banda Glória Groove e o grupo BaianaSystem com a cantora Karol Conka.

Para colorir a festa, o Anhangabaú também contará com objetos infláveis lúdicos, partidas de Gaymada e Hocus Pocus, um tablado de Mágica, além de um palco de karaokê comandado pelo Blocokê. No local ainda acontecem as festas Discopédia, Savana Som Sistema, Feminine Hi Fi, Calefação Tropicaos, Pilantragi e Baile dos Ratos, que vão avançar madrugada adentro.

Já no Theatro Municipal de São Paulo, no centro da cidade, a Orquestra Sinfônica Municipal, regida por Roberto Minczuk, traz um programa, na quinta-feira, às 14h, com a abertura da ópera O Guarani, de Carlos Gomes e também o tema e a marcha imperial do filme Star Wars, composições de John Williams.

O Balé da Cidade apresenta, às 19h, a coreografia Das tripas...coração, criada e dirigida por Ismael Ivo, diretor da companhia de dança. Já na sexta-feira (26), às 12h, a Orquestra Experimental de Repertório apresenta diversas aberturas de óperas.

A Biblioteca Mário de Andrade receberá apresentações musicais e atividades literárias. Às 11h da quinta-feira, Cida Moreira e Roberto Camargo apresentam show intimista no auditório. Na parte da tarde, às 16h, a atriz Rosi Campos conduz uma leitura encenada.

A Praça da República recebe pela primeira vez a programação do Hip Hop Celebration, com a presença de Sampa Crew, Dexter, Thaíde, entre outros. As performances serão intercaladas com uma batalha de B.Boys e Djs.

Gilberto Gil e Vai-Vai

E na esquina mais famosa da cidade, onde se encontram as avenidas Ipiranga e São João, o cantor Gilberto Gil, o homenageado pela Vai-Vai no carnaval deste ano, se encontra com a escola de samba para tocar para o público às 18h da quinta-feira (25), em cima de um trio elétrico.

A programação de aniversário também acontece nas outras regiões da cidade. Na Zona Leste, o Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes receberá o rapper Gog. Já na Zona Sul, a população poderá assistir à peça Arigós – Primeiros Riscos Da Borracha no Teatro Paulo Eiró, às 21h, e curtir a presença do cantor Rael no Centro Cultural Grajaú. O Centro Cultural da Juventude, na Zona Norte, terá o rap de Lei Di Dai e Rimas & Melodias e o funk de Mc Linn da Quebrada.

A Zona Oeste contará com a apresentação do grupo As Choronas no Teatro Décio de Almeida Prado, apresentação do espetáculo teatral Mártir no Teatro Cacilda Becker e uma programação dedicada ao circo no Centro Cultural Tendal da Lapa. A programação nos centros culturais e teatros acontecem a partir das 10h da mesma quinta-feira.

E onde tem festa de aniversário tem bolo: o parabéns para a cidade acontece pela manhã com o tradicional Bolo de Aniversário do Bixiga, que acontece desde 1986 no tradicional bairro da região central da cidade. Quem quiser colaborar, deve levar um bolo branco com cobertura simples para a Rua Rui Barbosa, a partir das 9 horas. No Mercado Municipal de São Paulo, o Mercadão, também vai ter bolo; por lá, o parabéns à cidade será ao meio dia.

Show de luzes

Os 464 anos de São Paulo serão celebrados com um show multimídia no coração da cidade. No dia 25, a área externa do Estação Cultura, novo espaço expositivo da Secretaria da Cultura do Estado, recebe artistas para apresentações musicais que misturam o erudito, o contemporâneo e o experimental.

O Complexo Cultural Júlio Prestes, que abriga a Secretaria da Cultura do Estado e a Sala São Paulo, vai receber projeções visuais que vão brincar com a arquitetura do local, para contar a história da maior metrópole do País. Além disso, quem comparecer no local poderá conhecer a exposição Retratos da Cidadania do Ministério Público de São Paulo, que conta com 17 obras de arte inspiradas em casos emblemáticos. A exposição abre às 9h.

No espaço, também serão distribuídos 800 unidades do Passaporte dos Museus aos visitantes. Com o Passaporte, é possível entrar de graça em qualquer museu da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo: as folhas contêm informações sobre as instituições, fotos e espaço para um carimbo. Na visita, basta apresentá-lo na bilheteria e, assim, garantir seu “visto de entrada” e acesso gratuito.

As apresentações musicais têm início às 18h com o artista Stalker seguido, às 19h50, de Loop B. Os artistas, pioneiros na técnica sampler, que consiste em gravar sons comuns e transformar em música, vão apresentar uma música feita especialmente para a data, com sons captados na cúpula do relógio do prédio da Secretaria da Cultura. Às 20h50 é a vez do espetáculo The Cross, projeto da pianista internacional Juliana D’Agostini e do produtor musical ganhador dos Grammy Latino e Americano, Ruriá Duprat.

Ao anoitecer, entra em cena VJ Spetto. Responsável pelas projeções visuais durante as cerimônias de abertura e encerramento das Olimpíadas do Brasil, ele promete contar a história da cidade em um show de luzes que serão refletidas no Complexo Cultural Júlio Prestes.

Centro Cultural BB

Já o Centro Cultural Banco do Brasil, no Centro, abre, no dia no aniversário da capital, uma grande retrospectiva da obra do artista nova-iorquino de ascendência afro-caribenha Jean-Michel Basquiat. Com mais de 80 peças, entre quadros, desenhos, gravuras e pratos pintados, a incrível coleção com inúmeras obras-primas do artista poderá ser conhecida gratuitamente.

No Memorial da América Latina, na Barra Funda, vai acontecer o Festival do Pastel, um dos petiscos mais apreciados pelos paulistanos. Os visitantes ainda podem ver a exposição de arte popular América Florida, no Pavilhão da Criatividade (entrada gratuita), e Rá-Tim-Bum, o Castelo (R$ 10 a R$ 20). A escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi chega às 14h com desfile de baianas e muito samba.

Final da Copinha

O Estádio do Pacaembu recebe a final do tradicional campeonato de juniores. Às 11h desta quinta-feira, São Paulo e Flamengo disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior. No mesmo local, o Museu do Futebol oferece uma programação especial. Às 14h, os visitantes poderão participar do jogo de memória Memoriball - Clubes Brasileiros, que utiliza ilustrações de escudos de grandes clubes do país.

Às 15h, o museu oferece a Oficina de Pipas. Os participantes poderão confeccionar pipas e empiná-las em frente ao museu. Às 16h é a vez do Jogo de Futebol Vendado, em que cada criança terá que jogar com uma das pernas amarrada à perna de um companheiro. Os dois jogarão juntos e, enquanto uma criança estará com os olhos vendados, a outra dará as direções para levá-la até o gol.