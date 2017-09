Aniversariante ganha pegadinha surpresa de desconhecidos no Twitter

Um homem chamado Rory foi até um pub em Sheffield, na Inglaterra, comemorar o aniversário do amigo Nick. O estabelecimento tem um sistema que permite que os clientes façam pedidos via aplicativo de celular e, chegando lá, Rory resolveu postar no Twitter uma mensagem pedindo para seus seguidores mandarem drinques de presente para Nick pelo app. Um erro enorme.

A mensagem acabou tendo mais de nove mil retuítes e vários usuários aproveitaram a situação para fazer graça com Rory e Nick. Foram inúmeros copos de leite, sucos e cervejas sem álcool mandadas para a mesa da dupla pelo aplicativo. Rory registrou a saga toda no Twitter. "Esse é Nick e é o aniversário dele. Nós estamos na mesa 67 do Bankers Draft, em Sheffield. Sejam generosos e mandem uma cerveja para ele pelo aplicativo", foi seu texto inicial.

Veja Também

Comentários