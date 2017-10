Anitta vai à Amazônia para gravar novo clipe

A cantora pop Anitta continua a viajar a lugares exóticos para gravar seus clipes de sucesso. Depois de ir ao deserto do Saara em julho para filmar o clipe de Sua Cara, uma parceria com Pabllo Vittar, agora Anitta foi até à Amazônia para sua próxima produção, Is That For Me, em dupla com o DJ Alesso.

Em seu perfil do Instagram, Anitta publicou nesta terça-feira, 10, uma foto com o sueco na maior floresta do mundo. "Eu e Alesso. Da Amazônia para o mundo", escreveu ela na legenda da imagem. "Is That For Me está chegando!", comemorou.

A artista também aparece em outras imagens, que não constam, no entanto, de seu perfil oficial.

