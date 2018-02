Anitta recria os seus looks mais conhecidos durante o carnaval 2018

Os looks foram feitos em parceira com a marca de fast-fashion C&A - Foto: E+ Estadão

O carnaval 2018 foi extremamente agitado para Anitta: a cantora se apresentou em Salvador, Minas Gerais, São Paulo e no Rio de Janeiro durante os quatro dias da festa popular. Para o figurino dos shows, Anitta se inspirou em looks nos seus clipes de mais sucesso e recriou produções icônicas em sua carreira.

Durante suas apresentações no carnaval, Anitta usou de novo o figurino de "Paradinha", "Essa Mina é Louca", "Bang", "Is That For Me?" e também de "Show das Poderosas", primeira música da cantora que estourou nas paradas de sucesso brasileiras. Os looks foram feitos em parceira com a marca de fast-fashion C&A.