Anitta recebe elogio do Detran-RJ por clipe de 'Vai Malandra'

Anitta entrou para a lista de personalidades que chamaram atenção do Detran do Rio de Janeiro nas redes sociais. Mas, em vez de levar uma bronca por ter cometido alguma infração, a cantora ganhou um elogio do órgão de trânsito.

"Malandra que é malandra só vai de capacete. #VaiMalandra #SejaEssaPessoa", escreveu o Detran-RJ no Twitter, acompanhado de parte do clipe lançado por Anitta, Mc Zaac, Maejor, Tropkillaz e DJ Yuri Martins na segunda-feira, 18.

O órgão costuma comentar em publicações de artistas que dão "maus exemplos" ao postar vídeos ou fotos em que parecem cometer infrações, como não usar capacete ou dirigir enquanto usa o celular. No vídeo, a cantora aparece pegando carona na garupa de uma moto, mas usando capacete.