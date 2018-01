Há alguns dias, o cantor norte-americano Jason Derulo publicou dois vídeos em seu Stories no Instagram no qual dançava "Vai Malandra", nova música da Anitta - Foto: E+ Estadão

Há alguns dias, o cantor norte-americano Jason Derulo publicou dois vídeos em seu Stories no Instagram no qual dançava "Vai Malandra", nova música da Anitta. Após assistir ao vídeo, a brasileira retribuiu o carinho e publicou, também no Stories, um vídeo dançando a música "Tip Toe", novo hit do cantor em parceria com French Montana.