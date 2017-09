Anitta passa Bruna Marquezine e se torna a brasileira mais seguida no Instagram

Bruna Marquezine perdeu o posto de brasileira mais seguida no Instagram para Anitta. A cantora acumula mais de 22.730 seguidores, enquanto a atriz tem pouco mais de 22.720.

A 'ultrapassagem' de Anitta foi anunciada com apenas seis seguidores a mais. No momento, ela ainda tinha 22.725 mil, e Bruna, 22.719.

Parece que os fãs de ambas se esforçaram para colocar cada uma delas na frente. Anitta já abriu uma boa margem de diferença, mas o mutirão de fãs de Bruna ainda podem inverter o jogo.

A conta mais seguida da rede continua sendo a do próprio Instagram, passando dos 220 mil followers. Já a pessoa com mais seguidores é Selena Gomez - ela acumula mais de 126 milhões.

No Brasil, Neymar lidera a lista de pessoas mais seguidas, com mais de 81 milhões de seguidores. Ele tem a décima terceira conta mais seguida no mundo todo.

