Anitta lança música 'Pantera' para trilha sonora de filme

Anitta lançou na noite desta terça-feira, dia 22, a música Pantera, que integra a trilha sonora do remake Charlie's Angels (As Panteras, no Brasil). Com ritmo latino e a maior parte da letra em português, a canção tem trechos em espanhol e é a terceira faixa do álbum, que sai na íntegra no dia 3 de novembro.

Antes de Pantera, Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey lançaram Don't Call Me Angel - música principal do longa. Além disso, Kash Doll, Kim Petras, Alma e Stefflon Don estrearam How It's Done, que também integra o disco.

O filme chega aos cinemas em 14 de novembro. Pantera está disponível nos serviços de streaming e no YouTube. Clique aqui para ouvir.