Anitta lança 'Is That for me', em parceria com DJ Alesso

Na madrugada desta sexta-feira, 13, Anitta lançou Is That For Me nas plataformas de streaming. A música foi produzida em parceria com o DJ sueco Alesso.

O compositor responsável pelo single é Poo Bear, que escreveu algumas músicas para Justin Bieber.

Is That For Me é a segunda música da cantora dentro do projeto Checkmate, que ela anunciou em setembro.

De acordo com esse projeto, Anitta vai lançar uma música junto com um clipe novo por mês.

O clipe, que foi gravado na Amazônia, deverá ser lançado ainda nesta sexta-feira, conforme a cantora anunciou em seu Instagram.

A música pode ser ouvida na plataforma Spotify no seguinte endereço: https://open.spotify.com/track/2KwojFDebQV4J2b0JMRR5Q

