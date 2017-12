Anitta entra pela primeira vez no top 10 da 'Billboard'

"Vai Malandra", na 28ª posição, e "Downtown" na 20ª - Divulgação

A cantora Anitta alcançou o top 10 do ranking Social 50 da Billboard. O feito aconteceu nesta quarta-feira, 27, com a música "Vai Malandra", parceria entre a cantora, MC Zaac, Maejor, Tropkillaz e DJ Yuri.

Atualizada a cada semana, a lista Social 50 mostra os artistas com maior atividade, citação e interação no mundo por meio do número de seguidores e de execução das músicas nas redes sociais.

O clipe da canção, que já tem mais 64 milhões de visualizações no Youtube, foi filmado na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro. Anitta já havia feito história no Spotify ao aparecer entre as 20 músicas mais ouvidas no mundo.

Atualmente a artista segue entre as 50 mais tocadas do mundo com duas músicas. "Vai Malandra", na 28ª posição, e "Downtown" na 20ª.