Ao que parece, a cantora Anitta e o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton se encontraram na semana passada no México. Os dois postaram fotos enquanto dirigiram quadriciclos em um local árido no país. Para completar, um fã-clube do piloto divulgou uma imagem na qual ambos aparecem juntos. Agora, Anitta e Hamilton se seguem no Instagram - sendo que o tricampeão da categoria máxima do automobilismo segue pouco mais de 200 pessoas em sua conta.

