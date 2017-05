Anitta é vista com rapper Tyga em Los Angeles (EUA)

Em junho do ano passado, Anitta disse que começaria a investir em sua carreira internacional - e parece que o plano está dando certo. Além de ser seguida no Instagram pelo Maroon 5, ter música com Maluma e parceria com Iggy Azalea, a cantora foi vista na quarta-feira, 10, em Los Angeles com o rapper Tyga.

Os dois jantaram juntos no restaurante Nobu e foram flagrados na saída. Agora, os fãs têm duas suspeitas: que os dois estejam tendo um caso ou estejam trabalhando juntos. O rapper é ex-namorado de Kylie Jenner, a mais nova do clã Kardashian-Jenner.

Na internet, as pessoas estão impressionadas com o barulho que Anitta está fazendo nos últimos tempos fora do País - e com a suspeita do affair e de uma possível briga entre a estrela brasileira e Kylie.

