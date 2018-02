Anitta e Mc Loma se apresentam com possível hit do carnaval 2018

Anitta cantou a música Envolvimento, de Mc Loma - Foto: Mais Goiás

Anitta tem apostado em parcerias como parte do crescimento de sua carreira. Nesse domingo, 4, foi a vez da funkeira se apresentar em Olinda, em Pernambuco, ao lado de Mc Loma e das Gêmeas Lacração.

O encontro no palco ocorreu no Olinda Beer, festa do pré-carnaval da cidade. Anitta cantou a música Envolvimento, de Mc Loma. A música da jovem, que tem 15 anos, já foi vista mais seis milhões de vezes no YouTube e é aposta para ser o hit do carnaval 2018.

Por ser menor de idade, ela ainda aguarda decisão judicial para poder se apresentar. Por isso, apenas dançou, juntamente com as gêmeas Mariely e Mirella Santos, ao lado da cantora ídolo.

Além disso, elas puderam se encontrar com Anitta no camarim, onde a tietaram e gravaram vídeos para suas redes sociais.