Anitta diz ter vontade de fazer parceria com Dua Lipa

Anitta deu uma entrevista ao canal "Põe na Roda" no YouTube e falou sobre seus clipes, desejos de parcerias e também sobre seu recente casamento com Thiago Magalhães.

A cantora justificou que não quis se casar na igreja por ser discreta. "Eu não sou muito de ficar gritando pelos quatro cantos as coisas da minha vida pessoal, principalmente quando elas envolvem pessoas que não são desse meio. Eu sou uma pessoa bem mais reservada nesse aspecto", falou.

Ela ainda disse que entre Marrocos, Nova York e Amazônia, foi a floresta brasileira o seu local favorito para gravar clipes e revelou alguns desejos de parcerias. Entre artistas internacionais, a cantora disse que quer gravar com o rapper Drake e com a cantora Dua Lipa. "A gente inclusive já está conversando", revelou Anitta sobre a possibilidade de trabalhar com a cantora pop britânica.

Entre os artistas brasileiros, Anitta disse ter vontade de fazer um dueto de uma música nova ao lado de Caetano Veloso e também cantar com Marisa Monte e Natiruts.

Questionada se continuaria rebolando mesmo após a união estável, a cantora garantiu que sim, a não ser que algum problema físico a impeça. "Eu sempre vou rebolar minha bunda até o momento em que eu não estiver mais com vontade. Se algum dia eu não gostar mais, eu enferrujar, ou tiver dor no cóccix, se algum dia isso me impedir, ou meu joelho, por exemplo, que já está começando a dar sinais", finalizou.