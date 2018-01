Anitta atuará em novo filme do criador de 'Tropa de Elite'

A cantora Anitta está prestes a mostrar mais uma faceta artística para o mundo. Ela foi convidada para atuar no próximo filme do roteirista Rodrigo Pimentel, criador de Tropa de Elite.

A assessoria de imprensa da artista confirmou o convite do roteirista mas informou que a personagem ainda não foi definida.

No entanto, o colunista Léo Dias informou que Anitta será protagonista da trama sobre as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) do Rio de Janeiro e dará vida à policial Larissa, que vê o melhor amigo ser assassinado e luta para manter o autor do crime na prisão.

Ainda segundo o colunista, Anitta exigiu ser treinada por Fátima Toledo, a preparadora de elenco mais famosa do País, responsável pelo preparo intenso de Wagner Moura para viver o Capitão Nascimento em "Tropa de Elite".

Não há data prevista para o início das filmagens.