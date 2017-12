Anitta ataca salgadinhos em premiação e fãs se identificam

A cantora Anitta está fazendo sucesso nas redes sociais por ter sido 'gente como a gente' na premiação de Melhores do Ano do Domingão do Faustão no último dia 10.

Apesar de não ter vencido o prêmio, imagens da funkeira comendo salgadinhos e docinhos viralizaram e fizeram com que as pessoas se identificassem com ela - já que muita gente considera que a comida é sempre a melhor parte de qualquer festa.

Até mesmo Ivete Sangalo brincou com a situação e 'flagrou' Anitta saborando alguns brigadeiros em seu Instagram.