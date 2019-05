Anita Baker elogia performance de Ludmilla no 'Show dos Famosos'

A cantora Anita Baker usou suas redes sociais para aprovar a homenagem feita pela cantora Ludmilla no "Show dos Famosos", do programa "Domingão do Faustão", que foi ao ar no último dia 28. Na ocasião, ela interpretou a música "Sweet Love".

"Muito bonita", escreveu Anita Baker em seu Twitter na última terça-feira, 30, compartilhando um vídeo em que a funkeira aparece caracterizada e canta um trecho de uma de suas músicas demonstrando sua técnica vocal ao apresentador Fausto Silva.

No Twitter, Ludmilla demonstrou estar honrada com o elogio: "Essa mulher é uma Deusa. Eu tô no chão que a própria gostou da homenagem".