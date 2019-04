Angélica agradece homenagem de novela da Globo a seu hit 'Vou de táxi'

Em entrevista ao site Gshow, do Grupo Globo, a apresentadora da Angélica disse ter ficado muito grata com a aparição de seu hit 'Vou de Táxi', de 1988, na novela das 19h, 'Verão 90', que passa na Rede Globo. "Fico muito grata com essa homenagem a mim e ao meu táxi, que foi tão especial e mudou minha vida", disse.

"Acredito que existem canções que são mágicas, têm carisma. 'Vou de Táxi' é uma dessas. Quem nem era nascido na época ouve uma única vez e já acha familiar", disse ao Gshow.

A música apareceu no programa fictício criado para a novela, 'No Fusca com Manu', da personagem da atriz Isabelle Drummond.